Нужен аналог liveplasma.com. В частности, анимация фильмов, отображение связей между фильмами и т.п. Сама база данных фильмов есть. Также есть более развернутое ТЗ. Оплата по факту или поэтапно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработка сайта.
Детали исполнителю.
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