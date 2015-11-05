Адаптивная верстка внутренней станицы

Необходимо на сайте radius-pack.ru сделать якорь на вкладках каждой группы товаров. [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fradius-pack.ru%2Fcatalogue-tovarov]radius-pack.ru/catalogue-...[/url] Чтобы при нажатии на главной странице, к примеру на группу "мочалки", открывались сразу мочалки, а не весь список товаров. Цену за работу указывайте в ответе.