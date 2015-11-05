Необходима верстка для сайта (главная и внутренняя страницы) Требования к верстке: 1. Использовать для именования CSS классов методику БЭМ 2. Использовать для вёрстки Фреймворк Bootstrap 3 3. Изменять и кастомизировать файлы Bootstrap не надо
Сверстать экраны игры из PSD макетов адаптивно и кроссбраузерно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://drive.google.com/folderview?id=0B10-_EBN_sG8cjlMWVhwSXJoVjQ&usp=sharing
Зал игр
Зал игр. Лобби
Зал развития
Зал развития. Моя история
Зал развития. Мои награды
Зал развития. Мои настройки
Зал славы. Текущие результаты
Зал славы. Летопись рекордов
Все залы используют однотипные элементы, чтобы облегчить вёрстку. Учитывайте это при оценке.
Все элементы интерфейса должны использовать использовать увеличенные изображения в background для плотности пикселей 2х и 3х
У всех кнопок и табов есть состояния "не активно", "активно" и "наведение" и они должны быть свёрстаны
У селектов есть состояния "закрыт", "открыт" и они должны быть свёрстаны
Вся вёрстка располагается внутри контейнера:
- Ширина 990px
- Высота 643px
Контейнер располагается всегда по центру экрана. Это уже свёрстано, взять отсюда https://game.imagine-online.ru/
Контейнер не имеет скролла, скролл появляется у определённых элементов (пример: таблица игр, история игрока, список рекордов и достижений, карты и т.д.)
Табы должны работать (при нажатии на залоговок таба, он должен открываться). Сделать на чистом js, css, не используя jQuery. Какие-то крохотные дополнительные плагины использовать можно.
Всё должно работать и смотреться одинаково в браузерах
IE 9+
EDGE 12+
Firefox 40+
Chrome 43+
Safafi 8+
Opera 32+
iOS Safari 8.4+
Android Browser 4.1+
Chrome for android 46+
По мере дорисовки шаблонов, добавятся ещё экраны, использующие общие элементы
- Похожие заказы
- $70HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо сегодня сверстать рассылку, потом вместе протестировать все. Макет готовится, могу скинуть позже Кто готов?HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно найти и исправить все косяки в отображении админки в диапазоне ширины экрана от 960 до 1920 пикселей для всех слоев во всех состояниях. Пациент – система управления сервером ISPManager. Желательно используя только custom CSS. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется сверстать готовый дизайн мобильной версии. Сайт есть, меню для мобильной уже оформлено – работы немного. PSD и подробности – кандидатам.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Адаптивная верстка Макет: [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FTu4w8CoGkEjvv]yadi.sk/i/Tu4w8CoGkEjvv[/url] +мобильная версия [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F7OzP5Q2vkEmay]yadi.sk/i/7OzP5Q2vkEmay[/url] Пишите цену!!!HTML-верстка13 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать адаптивную верстку под планшеты и сматрфоны интернет магазина pechivam.ruHTML-верстка22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сделали шапку сайта в адаптиве. Но гугл почемуто начал ругаться --- https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fagroblogs.com%2F&tab=desktop --- надо подправить стили В пункте: Оптимизируйте видимое содержание И в мобильной версии — исправить адаптив для верхнего баннера.HTML-верстка10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Для сайта вордпресс, требуется сделать: 1) Подправить ошибки в адаптивной верскте 2) Унифицирвоать лейаут 3) Добавить переводы элементов с рус на англ. 4) Сократить джава скрипт и цсс (рекомендации по оптимизации страницы) 5) Сделать форму в шапке более контрастной, увеличить ее 6) ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! есть макеты 12 страниц. нужно сделать [b]адаптивную[/b] верстку и интегрировать в вордпресс. подключить онлайн-оплату курсов (ликпей) и спрограммировать один тест. остальное тестирование, личный кабинет пока не нужно. Макет здесь https://drive.google.com/folderview?id=0ByDwpTwlbEuVanNmZGc2SmU5a00&usp=sharing Называйте свои цени и сроки. Спасибо!HTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сверстать страницу из PSD макета, отцентрованный фикс. Некоторые элементы на темно-синих блоках нужно сделать многослойными. Стоимость и сроки? https://dl.dropboxusercontent.com/u/24817333/page.pngHTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад