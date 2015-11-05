Сверстать экраны игры из PSD макетов адаптивно и кроссбраузерно

https://drive.google.com/folderview?id=0B10-_EBN_sG8cjlMWVhwSXJoVjQ&usp=sharing

Зал игр

Зал игр. Лобби

Зал развития

Зал развития. Моя история

Зал развития. Мои награды

Зал развития. Мои настройки

Зал славы. Текущие результаты

Зал славы. Летопись рекордов

Все залы используют однотипные элементы, чтобы облегчить вёрстку. Учитывайте это при оценке.

Все элементы интерфейса должны использовать использовать увеличенные изображения в background для плотности пикселей 2х и 3х

У всех кнопок и табов есть состояния "не активно", "активно" и "наведение" и они должны быть свёрстаны

У селектов есть состояния "закрыт", "открыт" и они должны быть свёрстаны

Вся вёрстка располагается внутри контейнера:

- Ширина 990px

- Высота 643px

Контейнер располагается всегда по центру экрана. Это уже свёрстано, взять отсюда https://game.imagine-online.ru/

Контейнер не имеет скролла, скролл появляется у определённых элементов (пример: таблица игр, история игрока, список рекордов и достижений, карты и т.д.)

Табы должны работать (при нажатии на залоговок таба, он должен открываться). Сделать на чистом js, css, не используя jQuery. Какие-то крохотные дополнительные плагины использовать можно.

Всё должно работать и смотреться одинаково в браузерах

IE 9+

EDGE 12+

Firefox 40+

Chrome 43+

Safafi 8+

Opera 32+

iOS Safari 8.4+

Android Browser 4.1+

Chrome for android 46+

По мере дорисовки шаблонов, добавятся ещё экраны, использующие общие элементы