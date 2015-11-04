Надо подправить стили на сайте

Для сайта вордпресс, требуется сделать: 1) Подправить ошибки в адаптивной верскте 2) Унифицирвоать лейаут 3) Добавить переводы элементов с рус на англ. 4) Сократить джава скрипт и цсс (рекомендации по оптимизации страницы) 5) Сделать форму в шапке более контрастной, увеличить ее 6) ...
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Сделали шапку сайта в адаптиве. Но гугл почемуто начал ругаться --- https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fagroblogs.com%2F&tab=desktop --- надо подправить стили
В пункте:
Оптимизируйте видимое содержание
И в мобильной версии — исправить адаптив для верхнего баннера.
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