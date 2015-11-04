Надо подправить стили на сайте

Есть сайт - http://vshansone.ru/ Нужно произвести небольшие изменения в дизайне, а именно: а) Переделать верхнее меню на вот такое: http://clip2net.com/s/3pLaGXI Должна быть возможность переключаться между вкладками (Альбомы, Клипы, Военные песни), как это сделано на http://4ervonec.ru/ По ...