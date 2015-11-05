Необходимо сверстать меню на сайте

Есть сайт - http://vshansone.ru/

Нужно произвести небольшие изменения в дизайне, а именно:

а) Переделать верхнее меню на вот такое: http://clip2net.com/s/3pLaGXI

Должна быть возможность переключаться между вкладками (Альбомы, Клипы, Военные песни), как это сделано на http://4ervonec.ru/

По остальным ссылкам должен идти просто переход без переключения на вкладки.

По умолчанию должна быть активна вкладка "Альбомы".

При переходе на конкретную букву, эта буква должна как-то выделяться (чтобы человек понимал, где он находится).

Также если человек перешел, к прмиеру, на букву "А" во вкладке "Клипы", то должна соответственно быть активна вкладка "Клипы" и буква "А".

Сделать это нужно посредством JS + JQuery (как я понимаю, в зависимости от УРЛа страницы скрипт будет подсвечивать тот или иной элемент).

Сайт стоит на движке DLE. Возможно, есть какие-то более простые методы реализации такого меню.

б) Сделать верстку для страницы: http://clip2net.com/s/3pLb3Ao

Как мы видим, для картинок идет подложка с небольшой тенью. Она должна быть непосредственно в верстке.

Т.е. чтобы мы вставили в нужный контейнер простую картинку (без этой подложки и теней) и она уже на сайте отобразилась так, как на скрине.

Также обращаю внимание, что есть длинные описания (имя-фамилия) к картинкам. Например: http://clip2net.com/s/3pLbc2o

Нужно чтобы когда есть длинные названия, верстка не разъежалась и все выглядело красиво.

PSD-макет вышлю.

Верстки, отдельной от CMS сайта, нет. Могу выслать или шаблон сайта или же можете самостоятельно скачать исходный код и уже в нем производить изменения.