Верстка лендинга.

Требуется верстка. В аттаче превью.

Всего будет четыре страницы. Начинаем с главной, тк отсутствует бюджет и время на контент. Ближайший месяц будет как лендинг с кнопками неработающими :)

Нужен пиксель перфект или как-то так, я очень внимательно к этому отношусь и все "кривые" моменты замечу и попрошу исправить :)

Напишите стоимость и сроки выполнения первой страницы из превью. Шаблонные ответы и предложения "студий" игнорируются.

Теперь более подробно. На первом экране на фоне будут фотографии, они должны переписываться автоматически и по-требованию. Думаю по точкам-навигационным и так все понятно.

Трансляция для парусной Лиги. Это кейс. Здесь будут фотографии backstage. Соответственно, переключатель фоточек должен работать и стрелочками внизу переключается "кейс" на другой.

В стоимости, похоже, сделали анимацию по-наведению. Если так – это должно работать естественно. +Логотипы вроде бы без авиации "по-наведению". Собственно все. Карта внизу картинкой.

Кроссбраузерная верстка. Должно адекватно смотреться на любых устройствах.