Верстка таблиц с картинкам

Необходимо отверстать страницы для сайта. Точнее содержимое ( контент) . Контент состоят из картинок , которые увеличиваются при клике ( fancybox ) , но ни каких скриптов прикручивать не надо . На сайте уже все есть. Как вариант можно сделать все табличной версткой. Картинки уже все вырезаны. Для изображений добавить микроразметку Schema.org . Работать на сложная но нудная.

Ваша задача сделать данные таблицы с картинками, прикрутить стиль если надо , приложить каждой отверстанной странице папку с изображениями.

Пример макета что надо сделать приложил. Дополнительно дам ссылку на сайт исполнителю. Картинок на разных страницах - разное количество , где то немного , где то много.

От Вас: среднею цену за верстку одной страницы ( всего таких страниц около 60 шт). Сроки? Работаем по такой схеме - одну-две-три - четыре - я рассчитываюсь , и так далее.