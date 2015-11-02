Здравствуйте, уважаемые! Необходима верстка и программирование сайта по заказу овалов. Принцип работы в 4 шага: человек выбирает из каталога заготовку с вариантом крепления; выбирает дизайн, вводит данные покойного, доп. услуги чекбокосом и загружает фото; вводит свои ...
Адаптация верстки 1 страницы статичного сайта под Samsung Galaxy Mega
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо адаптировать верстку 1 страницы статичного сайта, полученного конвертированием pdf в html, под Samsung Galaxy Mega:Дисплей 6.3’’, Разрешение экрана 1280 x 720, Стандартный интернет-браузер Samsung. По результатам проекта необходимо подтвердить, что все ок (у меня соответствующего смартфона на руках нет).
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