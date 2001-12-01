Верстка и программирование веб-сервиса

Требуется верстка магазина на опенкарт Сайт будет адаптивный Просьба откликаться разработчиков, кто хорошо разбирается в опенкарте и бутстрапе Аналог магазина, который надо будет делать (Макеты сейчас заканчивает дизайнер) - в прикр файле. Только там он не адаптивный, а ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые! Необходима верстка и программирование сайта по заказу овалов.
Принцип работы в 4 шага: человек выбирает из каталога заготовку с вариантом крепления; выбирает дизайн, вводит данные покойного, доп. услуги чекбокосом и загружает фото; вводит свои данные для связи и заказывает. Заказ падает на почту админу.
Теперь особенности:
1. У каждой заготовки свой номер, который приходит в письме админу.
2. У каждой заготовки своя цена.
3. От доп. услуг изменяется итоговая цена. Каждая услуга стоит денег.
4. Фотографий можно прикрепить несколько.
5. На почту должно приходить письмо со всеми данными из всех 3 шагов списком + прикрепленные фото. За основу можно взять любую php форму от лендинга.
Шаг 1: выбор заготовки и варианта крепления. 8 вариантов, каждый со своим номером. Выбранный вариант выделяется, на почту в заявке приходит номер.
Примерный вид заявки, отправляемый на почту:
1. #3 (номер заготовки)
2. 56 (номер дизайна)
3. Иванов Иван Иванович
10-09-1945, 11.12.2001
(ФИО покойного, 2 если заполнили второе поле)
4. [Загруженные фотографии]
5. 2 (номер доп. услуги из 1,2,3)
6. Иван, 89008880011, [email protected] (контактные данные)
Есть еще другие страницы, каталог, контакты, текст. Ничего сложного.
Делаем без админки, просто верстка. Работа по принципу лендинга. Ваши цену и сроки слушаю с удовольствием:)
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