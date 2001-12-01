Верстка и программирование веб-сервиса

HTML-версткаЗакрыт5 заявок218 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые! Необходима верстка и программирование сайта по заказу овалов.

Принцип работы в 4 шага: человек выбирает из каталога заготовку с вариантом крепления; выбирает дизайн, вводит данные покойного, доп. услуги чекбокосом и загружает фото; вводит свои данные для связи и заказывает. Заказ падает на почту админу.

Теперь особенности:

1. У каждой заготовки свой номер, который приходит в письме админу.

2. У каждой заготовки своя цена.

3. От доп. услуг изменяется итоговая цена. Каждая услуга стоит денег.

4. Фотографий можно прикрепить несколько.

5. На почту должно приходить письмо со всеми данными из всех 3 шагов списком + прикрепленные фото. За основу можно взять любую php форму от лендинга. 

Шаг 1: выбор заготовки и варианта крепления. 8 вариантов, каждый со своим номером. Выбранный вариант выделяется, на почту в заявке приходит номер.

Примерный вид заявки, отправляемый на почту:

1. #3  (номер заготовки)

2. 56  (номер дизайна)

3. Иванов Иван Иванович

    10-09-1945, 11.12.2001

(ФИО покойного, 2 если заполнили второе поле)

4. [Загруженные фотографии]

5. 2 (номер доп. услуги из 1,2,3)

6. Иван, 89008880011, [email protected]   (контактные данные)

Есть еще другие страницы, каталог, контакты, текст. Ничего сложного. 

Делаем без админки, просто верстка. Работа по принципу лендинга. Ваши цену и сроки слушаю с удовольствием:) 

8 лет назад
iOmen
Антон 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
qwetexac
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$30
2 дня
Исполнитель взялся за проект. Обнадежил, что сдача сегодня, а вчера написал, что отказывается от работы. Не профессионально.
Данный отзыв пишу не как негативный, а скорее как ответный для прояснения ситуации. После утверждения заказа в начале недели я временно ограничил свою трудовую деятельность вследствие болезни (началось во вторник). Я работал час, лечился 3 часа, ибо температура не падала. Заказчик меня заверил, что проект "не горит", и я могу немного отдохнуть. В общем.. в четверг утром (05.11.15) я почувствовал себя лучше и принялся в ускоренном темпе за проект, однако вечером того же дня меня на носилках забрали в больницу, кстати, отсюда я и пишу этот отзыв. Я знаю, что вышло не очень красиво с моей стороны, однако госпитализации я уж никак предвидеть не мог. Не надо наговаривать, что я отказываюсь от работы, тем более, что ваш проект был не единственным в моем списке, и не только с вами у меня возникла подобная ситуация. Однако остальные заказчики отнеслись с пониманием, что обнадеживает.
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