Верстка "стандартной" страницы для bitrix

Требуется верстка магазина на опенкарт Сайт будет адаптивный Просьба откликаться разработчиков, кто хорошо разбирается в опенкарте и бутстрапе Аналог магазина, который надо будет делать (Макеты сейчас заканчивает дизайнер) - в прикр файле. Только там он не адаптивный, а ...