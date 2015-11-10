Верстка 1 страницы

При добавлении новостей на 3 страницы сайта съехало боковое меню. Никогда не работал в Joomla поэтому понятия не имею где именно исправить ошибку, хотя догадываюсь что надо править , в настройках шаблона облазил все css ...
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ТЗ:
Сверстать главную страницу
Макет во вложение
Прошу указать по этой задаче:
1) стоимость
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