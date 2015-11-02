Нужно заменить логику радиобаттона картинками

Есть 4 картинки, по клику одна из них выбирается/перевыбирается, реагируют на :hover. Попутно выбор пишется в инпут для последующего сабмит со всей формой.

Нужен чистый кроссбраузерный js (браузеры от и.е.8 и аналогичные). Сделать нужно будет сегодня вечером.