Нужно заменить логику радиобаттона картинками

$5
HTML-версткаЗавершен6 заявок231 просмотр
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Есть 4 картинки, по клику одна из них выбирается/перевыбирается, реагируют на :hover. Попутно выбор пишется в инпут для последующего сабмит со всей формой.

Нужен чистый кроссбраузерный js (браузеры от и.е.8 и аналогичные). Сделать нужно будет сегодня вечером.

8 лет назад
kopipast
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Mr_Harry
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Небольшое задание сделано, правки внесены. Спасибо.
Грамотная постановка задачи. Советую
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