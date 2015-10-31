Поставить лэндинг на сайт

Необходимо сверстать сайт. В верстке должны быть реализованы эффекты вылета и подключена форма к CRM системе. Поэтому необходим опыт работы со скриптами. Верстка должны быть адаптивной, кроссбраузерной, валидной. Скидывайте примеры своих работ. Все подробности и ТЗ скину откликнувшимся. Сроки: [b]17-00 ...
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НЕобходимо готовый лэндинг вставить на сайт, и немного внести изменения в Html страницу лэндинга
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