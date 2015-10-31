Поставить лэндинг на сайт

HTML-версткаЗакрыт5 заявок150 просмотров
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НЕобходимо готовый лэндинг вставить на сайт, и   немного внести изменения в Html страницу лэндинга 

8 лет назад
18051974
49 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
lwestthebest
Дмитрий 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$10
2 дня
Рекомендую к сотрудничеству.
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