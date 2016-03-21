Верстка и программирование адаптивного магазина на Opencart

HTML-версткаЗавершен6 заявок215 просмотров
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Нужно сделать адаптивную верстку на Bootstrap 3 и запрограммировать на CMS Opencart 2. Весь дизайн отрисован в одном разрешении под Bootstrap и в формате PSD. Верстка нужно сделать максимально по дизайну! От вас нужен полностью рабочий магазин. Так же нужно сделать выгрузку в Яндекс Маркет в YML и подключить платежную систему Робокасса.

Предложения без цены и сроков рассматриваться не будут!

OpenCart
8 лет назад
gdsx10
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
kasanders
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
8 лет назад
$87
15 дней
Доволен работой с Александром. Качество на уровне!
Сотрудничеством очень доволен! все в срок!
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