Сверстать обновленную версию лендинга

$40
HTML-версткаЗавершен14 заявок308 просмотров
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Есть сверстанная страница. Необходимо адаптивно сверстать обновленную версию. Некоторые элементы пересекаются, формы связи, модальные окна и таймер есть, их заново верстать не нужно, можно просто подключить (предыдущую верстку предоставлю). Думаю данную страницу было бы хорошо реализовать на Bootstrap. Бюджет - 40 уе (2500р), оплата на ЯД. 

Макет покажу по запросу. Бюджет - 40 уе (2500 р), оплата по 50\50, или БС.

8 лет назад
Spencer1
Дмитрий 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
VladKorn
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$30
3 дня
Владимир отлично справился с поставленной задачей. Все пожелания были учтены, от работы остались только положительные эмоции. Рекомендую к сотрудничеству как ответственного специалиста.
Понятные ТЗ и аккуратные макеты. Лояльное отношение к исполнителю и никаких проблем с оплатой. Всегда онлайн. В общем никаких проблем, рекомендую!
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