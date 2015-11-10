Сверстать обновленную версию лендинга

Приветствую всех! Необходимо настроить работу слайдера. Статика в прикреплённом файле. Вёрстка страницы готова. Логика: [list][*]каждый слайд состоит из двух блоков, состоящих из изображения с наложенным текст;[*]один из блоков находится на переднем плане, второй на заднем;[*]при наведении курсора на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сверстанная страница. Необходимо адаптивно сверстать обновленную версию. Некоторые элементы пересекаются, формы связи, модальные окна и таймер есть, их заново верстать не нужно, можно просто подключить (предыдущую верстку предоставлю). Думаю данную страницу было бы хорошо реализовать на Bootstrap. Бюджет - 40 уе (2500р), оплата на ЯД.
Макет покажу по запросу. Бюджет - 40 уе (2500 р), оплата по 50\50, или БС.
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