Сверстать обновленную версию лендинга

Есть сверстанная страница. Необходимо адаптивно сверстать обновленную версию. Некоторые элементы пересекаются, формы связи, модальные окна и таймер есть, их заново верстать не нужно, можно просто подключить (предыдущую верстку предоставлю). Думаю данную страницу было бы хорошо реализовать на Bootstrap. Бюджет - 40 уе (2500р), оплата на ЯД.

Макет покажу по запросу. Бюджет - 40 уе (2500 р), оплата по 50\50, или БС.