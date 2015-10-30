Поправить версту страницы (обычный HTML)

Если две уже сверстанные страницы с разных сайтов, на обычном HTML. Их нежно объединить в одну страницу и внести несколько изменений в верстку.Подробное ТЗ в прицепе к проекту. Срок исполнения 1-2 дня. Оплата, моментально на Ваши реквизиты Яндекс.Деньги или WebMoney.