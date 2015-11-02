Адаптивная верстка страницы контактов + её интеграция в WordPress

$10
HTML-версткаЗавершен1 заявка167 просмотров
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Сверстать адаптивную кроссбраузерную страницу - "Контакты" и интегрировать её в Wordpress HTML5CSS3все Ваши скрипты в отдельном файлы.Нужно сделать адаптивность от 240PX, title h1 и т.д. Картинка приложена.Утвержденный макет со слоями в psd готов.

Основные страницы сайта сверстаны и уже интегрированы в WordPress

Сайт: facе_эн (на английском, т.е. n - следующая буква после e) то_чка ру

WordPress
8 лет назад
nmaximum
Максим 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
hellohayer
Арман 
29 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов(-1)
8 лет назад
$20
2 дня
Был приятно удивлен сотрудничеством с данным специалистом: приятное общение, компетентость, опреатиность отклика. Отдельную благодарность выражаю Арману за советы и рекомендации в рамках проекта. Спасибо Вам!
Отличный заказчик! Всегда на связи, ясно излагает задачу. Всегда готов войти в положение. Оплата моментальная. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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