Адаптивная верстка страницы контактов + её интеграция в WordPress

Сверстать адаптивную кроссбраузерную страницу - "Контакты" и интегрировать её в Wordpress HTML5CSS3все Ваши скрипты в отдельном файлы.Нужно сделать адаптивность от 240PX, title h1 и т.д. Картинка приложена.Утвержденный макет со слоями в psd готов.

Основные страницы сайта сверстаны и уже интегрированы в WordPress

Сайт: facе_эн (на английском, т.е. n - следующая буква после e) то_чка ру