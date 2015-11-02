Верстание сайта Требование к фрилансеру: 1.Положительные отзывы 2.Сдача проекта в срок 3.Качественно Подробнее о дизайне напишу лично, тому кто понравится.
Адаптивная верстка страницы контактов + её интеграция в WordPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать адаптивную кроссбраузерную страницу - "Контакты" и интегрировать её в Wordpress HTML5CSS3все Ваши скрипты в отдельном файлы.Нужно сделать адаптивность от 240PX, title h1 и т.д. Картинка приложена.Утвержденный макет со слоями в psd готов.
Основные страницы сайта сверстаны и уже интегрированы в WordPress
Сайт: facе_эн (на английском, т.е. n - следующая буква после e) то_чка ру
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