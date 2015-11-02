Требуется сделать выгрузку данных из таблицы Excel («Копия2») и загрузку в wordpress по аналогии с имеющейся типовой страницей в wordpress: 1. Для каждой строки Excela должна быть создана отдельная страница, см. рис. «ТИПОВОЙ АДРЕС» ...
- $19Базы данных2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Задача: на базе максимально типового шаблона WP (купленного шаблона нет) сделать простенькую главную страницусайта по образу, отрисованной в paint: «типовая страница czo», но симпатично! См. файл «czo 10.19»Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Из 14 видео + 6 фото требуется смонитировать один ролик по "тз.xlsx", продолжительность итогового ролика ~8 минут В тз четко указана последовательность файлов для монтажа, также указан хронометраж для склейки (требуемый диапазон времени: ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $7
Задача: разработать рекомендации на основе, которых написать тз, описывающее (по пунктам) процесс оптимизации структуры сайта (название см. в "ОПТИМИЗАЦИЯ2017"). Цель: улучшение видимости (поисковой выдачи) типовых страниц сайта с услугами ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $20
ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ Для действующего сайта, работающего на WordPress, требуется произвести оптимизацию контента для типовой страницы (путь к странице см. во вложении "оптимизация"). В наст. время вся информация на старнице "свалена в одну кучу" ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Описание проекта: вместо глухого стеклопакета, файл - "место под дверь" будет установлена дверь идентичная файлу "P_20160409_172210" Помимо демонтажа двери, будет демонтирован бордюр. Подробнее - см. фото "дверь2" Данные для чертежной рамки (организация + ФИО) ...Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
Требуется отрисовать примитивный шаблонный макет страницы сайта в psd со слоями по аналогии одного из наших сайтов. + в paint есть образец того, что требуется получить на выходе, см. вложение. Все рамки, выделения, ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Задача: - разработать дизайн-концепцию структурирования контента, размещаемого на посадочных типовых страницах существующего сайта. - внедрить ее в существующую cms систему - wordpress. Особенности: Адаптивность, кроссбраузерность, HTML 5 и все ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $25
Верстка лендинга + страницы с ценами (кол-во страниц = 4, сами страницы одинаковые, меняется лишь текст) HTML5 CSS3 спрайты все Ваши скрипты в отдельном файлы. Нужно ...Завершен9 лет назад
- $20
Требуется произвести первичный технический аудит сайта, выявить слабые места. Откорректировать семантическое ядро, проанализировать meta-теги. Оплата строго по часам: 20$/час. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: Первично работа должна производиться онлайн, с демонстрацией рабочего стола ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Сверстать адаптивную кроссбраузерную страницу - "Контакты" и интегрировать её в Wordpress HTML5CSS3все Ваши скрипты в отдельном файлы.Нужно сделать адаптивность от 240PX, title h1 и т.д. Картинка приложена.Утвержденный макет со слоями в psd готов. Основные страницы сайта ...Завершен10 лет назад
- $25
Требование: резиновый макет, строгий стиль, наличие форм обратных связи: заказ звонка, отправка сообщений, последний обязательно должен быть в виде модуля, заказ звонка - в виде модального окна. Требуемые блоки: о компании; юр. ...Завершен9 лет назад
- $20
Есть адаптивная валидная верстка Главной страницы и типовой страницы, требуется произвести интеграцию страниц в wordpress. Адрес сайта: facen тчка руСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Необходимо разработать дизайн фотогалереи и моадльной страницы для просмотра фотографий. Требования: соотвествие концепции сайта (цвета, шрифты, формы).Завершен10 лет назад
Есть код и и скрипты, нужно нарезать картинки и довести до ума код: наладить адаптивность и прокрутку картинок слайдера. HTML5 CSS3 спрайты скрипты в отдельном файлы. Адаптивность от 240PX, title ...Завершен10 лет назад
- $5
Требуется в .psd согласно тз немного модернезировать иконки в верхней полосе и оптимизировать цвет подложки для надписей на картинках слайдера, там же (на слайдере) сделать красивые стрелки. Дизайн можно посмотреть здесь: http://guru.zz.vc/fasad2/ Существующий ...Завершен10 лет назад
- $15
Сверстать и натянуть сайт на Wordpress HTML5 CSS3 спрайты все Ваши скрипты в отдельном файлы. Нужно сделать адаптивность от 320PX, title h1 и т.д. ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Требуется отрисовать макет страницы сайта в psd под имеющейся текст (описание одной из основных услуг фирмы). Требования, текст для страницы, стилистика на которую стоит опираться при создании дизайна во вложении. Работы по ...Завершен10 лет назад
- $10
Нужно сделать в два этапа: 1. подбор фотографий, их обработка (при необходимости); 2. размещение на фотографиях наименования кликабельных надписей (услуги компании) + монтаж футера. Требуемое кол-во фото - ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Требуется схематично в цвет на готовых фотографиях отрисовать франц балкон, нужно сделать на 2-х фотографиях: фасад (любой на выбор) + вид с боку (низ обшит сайдингом таким же как и дом + балясины (не более ...Архитектура зданий1 исполнительЗавершен10 лет назад