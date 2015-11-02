nmaximum

Максим nmaximum

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

RoadRoller
Семён 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Монтаж видеоролика по тз
Сотрудничеством доволен, отлично поставлена задача, с оплатой никаких проблем, постоянная связь и вежливое общение. Рекомендую всем! Отличный работодатель!
Семён, большое Вам спасибо за качественно выполненную работу, за профессионализм и оперативность! Всем рекомендую!
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AlexGontrv
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Верстка лендинга + страницы с ценами
HTML
Хорошо поставленная задача, отличная оперативность, приятно работать такими людьми как Максим!
Сотрудничеством очень доволен! Все сделано на высоком уровне. Александр, большое Вам спасибо.
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CupOfTeaW
Борис 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Создание дизайн-макета лендинга (юр услуги)
Сотрудничеством доволен,хороший заказчик,своевременная оплата и поддержка. Спасибо!
Отлично, качественно, всем рекомендую к сотрудничеству! Борис, большое Вам спасибо!
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hellohayer
Арман 
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 отзывов(-1)
$20
10 баллов
10 лет назад
Адаптивная верстка страницы контактов + её интеграция в WordPress
WordPress
Отличный заказчик! Всегда на связи, ясно излагает задачу. Всегда готов войти в положение. Оплата моментальная. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Был приятно удивлен сотрудничеством с данным специалистом: приятное общение, компетентость, опреатиность отклика. Отдельную благодарность выражаю Арману за советы и рекомендации в рамках проекта. Спасибо Вам!
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AnriKova
Андрей 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Интеграция HTML верстки в WORDPRESS
HTMLWordPress
С Вами хорошо сотрудничать. Четкое, внимательное изложение того, что нужно сделать, корректировки в процессе исполнения правильные и быстрые, с оплатой проблем никаких не было. Я доволен сотрудничеством.
Андрей, великолепный специалист. Мало того, что он все качественно реализовал, он - также обучил использованию CMS системой, а также адекватно и спокойно реагировал на мою дотошность. Андрей, был рад сотрудничеству! Выражаю Вам благодарность - спасибо!!!
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