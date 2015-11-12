Создание дизайн-макета лендинга (юр услуги)

Сайт от сервиса Gollos. Нужно настроить дизайн и добавить несколько функций: Внешне хочу получить похожее на этот сайт: [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdodopizza.ru%2FDomodedovo]https://dodopizza.ru/Domodedovo[/url] Сверху шапка в такой же сути: лого / лозунг / телефон ссылка на соц сети (Вк и инстаграм) / корзина меню со ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требование: резиновый макет, строгий стиль, наличие форм обратных связи: заказ звонка, отправка сообщений, последний обязательно должен быть в виде модуля, заказ звонка - в виде модального окна.
Требуемые блоки:
о компании;
юр. услуга 1 (текст ~2000 символов);
юр. услуга 2 (текст ~2000 символов);
юр. услуга 3 (текст ~2000 символов)
контакты.
+ футер и доп. кнопка переключения языков
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