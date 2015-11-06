Дизайн сайта + помочь с разработкой интерфейса

Есть хорошая идея создания сайта, движок уже в процессе написания, а вот с дизайном возникли проблемы, хоть и выдал деньги на него ничего толком так и не получил.

Ищу талантливого дизайнера, который работает не по строгому ТЗ и поможет с продумыванием интерфейса.

Сам сайт должен быть динамический и удобный. Нужны всего 3 страницы не считая FAQ , главная в стиле лендинга, и два личных кабинета(подробности при общении).

Есть примеры сайтов, которые нравятся и можно делать в том же стиле.

Не обладаю миллионным бюджетом, поэтому жду адекватных предложений.

Видел хорошие шаблоны на бутстрап, дизайнеры работающие на нем приветствуются.

Верстку желательно делать также одному и тому же человеку.