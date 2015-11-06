Дизайн сайта + помочь с разработкой интерфейса

Дизайн сайтовЗавершен19 заявок246 просмотров
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Есть хорошая идея создания сайта, движок уже в процессе написания, а вот с  дизайном возникли проблемы, хоть и выдал деньги на него ничего толком так и не получил.

Ищу талантливого дизайнера, который работает не по строгому ТЗ и поможет с продумыванием интерфейса.

Сам сайт должен быть динамический и удобный. Нужны всего 3 страницы не считая FAQ , главная в стиле лендинга, и два личных кабинета(подробности при общении).

Есть примеры сайтов, которые нравятся и можно делать в том же стиле.

Не обладаю миллионным бюджетом, поэтому жду адекватных предложений.

Видел хорошие шаблоны на бутстрап, дизайнеры работающие на нем приветствуются.

Верстку желательно делать также одному и тому же человеку.

Дизайн сайта
8 лет назад
pbilenchuk
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Allegory
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$200
7 дней
Человек работает точно и профессионально, талантлив в своем деле и идет на встречу.
Сотрудничество состоялось.
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