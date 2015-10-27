Сделать логотип и шапку для сайта

$70
Дизайн сайтовЗакрыт57 заявок374 просмотра
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Необходимо сделать логотип и шапку для сайта pro-imbir.ru

Шапка размером 1040*180px должна содержать логотип, поле “поиск”и меню.

8 лет назад
arsty
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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