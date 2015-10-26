Лендинг на тему роботов трансформеров

Создание дизайна постранично, оплата после каждой страницы. Интересен человек с глубокими знаниями юзабилити и большим опытом в построении грамотного интернет-магазина (вообще круто будет если человек понимает что такое спортивное питание:)). По времени практически не ограничиваем ...