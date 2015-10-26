Лендинг на тему роботов трансформеров

Дизайн сайтовЗакрыт28 заявок179 просмотров
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Добрый вечер. Необходимо нарисовать дизайн на тему костюмов (Трансформеров)

за основу взять вот эти сайты http://showrobots.ru/http://robo-project.ru/spb/http://www.transformer-film.ru/#home и реализовать лучшее.

Дизайн по сеточке, логотип (svg)

В заявке указывайте цену и примерные сроки

Так же ссылку на портфолио

Р. S. Если есть какие то дополнительные вопросы пишите в личку 

8 лет назад
lazuren
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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