Лендинг на тему роботов трансформеров

Нужен дизайн для Интернет магазина сварочным принадлежностями. Для главной страницы, внутренней каталога и страницы товара.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер. Необходимо нарисовать дизайн на тему костюмов (Трансформеров)
за основу взять вот эти сайты http://showrobots.ru/, http://robo-project.ru/spb/, http://www.transformer-film.ru/#home и реализовать лучшее.
Дизайн по сеточке, логотип (svg)
В заявке указывайте цену и примерные сроки
Так же ссылку на портфолио
Р. S. Если есть какие то дополнительные вопросы пишите в личку
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