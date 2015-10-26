Редизайн мобильного приложения платформа iOS

Мы ищем фрилансера на выполнение работ по редизайну текущего приложения. Необходимо хорошее оформление новых макетов и адаптация прочих. Необходимо выполнить работу в рамках ТЗ. Типы работ:

отрисовка новых интерфейсов (согласно новым макетам), адаптация прочих интерфейсов под новый стиль. Новая иконка самого приложения уже есть. Ознакомиться с текущим дизайном можно по ссылке: https://itunes.apple.com/app/apple-store/id781482597?mt=8

Сроки выполнения 1-1,5 недели. Территориальное нахождение исполнителя (фрилансера): г. Москва. Более детальное ТЗ прикрепляю файлом. Портфолио по разработке дизайна мобильного приложения обязательно.