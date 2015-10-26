Редизайн мобильного приложения платформа iOS

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Мы ищем фрилансера на выполнение работ по редизайну текущего приложения. Необходимо хорошее оформление новых  макетов и адаптация прочих. Необходимо выполнить работу в рамках ТЗ. Типы работ:

отрисовка новых интерфейсов (согласно новым макетам), адаптация прочих интерфейсов под  новый стиль. Новая иконка самого приложения уже есть.  Ознакомиться с текущим дизайном можно по ссылке: https://itunes.apple.com/app/apple-store/id781482597?mt=8

Сроки выполнения 1-1,5 недели. Территориальное нахождение исполнителя (фрилансера): г. Москва.  Более детальное ТЗ прикрепляю файлом. Портфолио по разработке дизайна мобильного приложения обязательно. 

iOSДизайн мобильного приложения
8 лет назад
nikita1111111111
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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