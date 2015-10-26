Создание дизайн-макета лэндинга (landing page)

Дизайн сайтовЗакрыт22 заявки559 просмотров
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Создание дизайн-макета лэндинга (landing page) 

Нужен дизайнер для создания PSD-макета лэндинга (landing page).  

Если Вы знаете ответы на следующие вопросы, то я с радостью готова с Вами работать:  

- Что такое сетка и как ей пользоваться?;)  

- Почему ширина зоны безопасности для лэндингов в PSD-макете равна 950ppt, а рабочая область 960ppt?  

- Что такое интерлиньяж?  

- Почему высота одного блока лэндинга не может превышать 632ppt?  

Тематика: производство металлических наличников и узоров на окна. Коллаж прилагается. 

Результат: PSD-макет страницы для последующей вёрстки. Внутри PSD все элементы дизайна подписаны и разложены по папкам. 

Ширина рабочей области 960ppt, ширина зоны безопасности 950ppt.Максимальная высота блока 632ppt. 

Блоки:  

1. Первый экран (позиционирование) с формой отправки заявки 

2. Проблемы ЦА  

3. Конструктор   

4. Блок скидки с формой отправки заявки 

5.Особенности материалов , используемые в производстве 

6. Выполненные проекты с формой отправки заявки 

7. География поставок  

8. О компании 

9. Дилерам 

10. схема работы 

11. Завершающий блок  про менеджеров  

12. Подвал с контактами 

Подробное ТЗ с текстами и подготовленные фотоматериалы пришлю выбранному исполнителю в личку.  

Требования:  

-Сделать все согласно ТЗ  

- Красивое и аккуратное оформление, сайты – дизайн, который хотим видеть в будущем скину   

- Все заголовки и кнопки сделать согласно юзабилити  

- Быть на связи в Skype в рабочее время с 12:00 до 22:00  

- По необходимости делать правки в сжатые сроки  

- Срок выполнения  к 1 ноябрю к 19.00 ч., со всеми правками  

Результат: PSD-макет страницы для последующей вёрстки. Внутри PSD все элементы дизайна подписаны и разложены по папкам.  

Оплата: 10000 рублей.  Если успеваете предоставить макет со всеми правками к 30.10 к 19.00 доплачу за скорость 2,500 руб! Оплата на WMR, ЯД или карту Сбербанка. Оплата поэтапная. 

Если хотите чтобы я ответила на Ваш отклик, приложите к вашему ответу 3-5 лэндингов, которые Вы разрабатывали. Для каждой пропишите стоимость и сроки разработки. 

8 лет назад
alenaskripko
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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