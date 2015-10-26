Создание дизайн-макета лэндинга (landing page)

Нужен дизайнер для создания PSD-макета лэндинга (landing page).

Если Вы знаете ответы на следующие вопросы, то я с радостью готова с Вами работать:

- Что такое сетка и как ей пользоваться?;)

- Почему ширина зоны безопасности для лэндингов в PSD-макете равна 950ppt, а рабочая область 960ppt?

- Что такое интерлиньяж?

- Почему высота одного блока лэндинга не может превышать 632ppt?

Тематика: производство металлических наличников и узоров на окна. Коллаж прилагается.

Результат: PSD-макет страницы для последующей вёрстки. Внутри PSD все элементы дизайна подписаны и разложены по папкам.

Ширина рабочей области 960ppt, ширина зоны безопасности 950ppt.Максимальная высота блока 632ppt.

Блоки:

1. Первый экран (позиционирование) с формой отправки заявки

2. Проблемы ЦА

3. Конструктор

4. Блок скидки с формой отправки заявки

5.Особенности материалов , используемые в производстве

6. Выполненные проекты с формой отправки заявки

7. География поставок

8. О компании

9. Дилерам

10. схема работы

11. Завершающий блок про менеджеров

12. Подвал с контактами

Подробное ТЗ с текстами и подготовленные фотоматериалы пришлю выбранному исполнителю в личку.

Требования:

-Сделать все согласно ТЗ

- Красивое и аккуратное оформление, сайты – дизайн, который хотим видеть в будущем скину

- Все заголовки и кнопки сделать согласно юзабилити

- Быть на связи в Skype в рабочее время с 12:00 до 22:00

- По необходимости делать правки в сжатые сроки

- Срок выполнения к 1 ноябрю к 19.00 ч., со всеми правками

Результат: PSD-макет страницы для последующей вёрстки. Внутри PSD все элементы дизайна подписаны и разложены по папкам.

Оплата: 10000 рублей. Если успеваете предоставить макет со всеми правками к 30.10 к 19.00 доплачу за скорость 2,500 руб! Оплата на WMR, ЯД или карту Сбербанка. Оплата поэтапная.

Если хотите чтобы я ответила на Ваш отклик, приложите к вашему ответу 3-5 лэндингов, которые Вы разрабатывали. Для каждой пропишите стоимость и сроки разработки.