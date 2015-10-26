тематика: проектирование (дома, коттеджи, детские сады, коттеджи, канализация, связь, водоснабжение) тз есть. что хотим увидеть: proekt.yourproekt.ru maspro.ru promo.xn--80adhbcabhmcqcf3bjdggte4bka.xn--p1ai оплата в рублях на киви, вм, сбер. указывайте сразу сроки и скайп бюджет 6000р, предоплата 1000р если старый акк и есть отзывы, 50% после предварительного ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание дизайн-макета лэндинга (landing page)
Нужен дизайнер для создания PSD-макета лэндинга (landing page).
Если Вы знаете ответы на следующие вопросы, то я с радостью готова с Вами работать:
- Что такое сетка и как ей пользоваться?;)
- Почему ширина зоны безопасности для лэндингов в PSD-макете равна 950ppt, а рабочая область 960ppt?
- Что такое интерлиньяж?
- Почему высота одного блока лэндинга не может превышать 632ppt?
Тематика: производство металлических наличников и узоров на окна. Коллаж прилагается.
Результат: PSD-макет страницы для последующей вёрстки. Внутри PSD все элементы дизайна подписаны и разложены по папкам.
Ширина рабочей области 960ppt, ширина зоны безопасности 950ppt.Максимальная высота блока 632ppt.
Блоки:
1. Первый экран (позиционирование) с формой отправки заявки
2. Проблемы ЦА
3. Конструктор
4. Блок скидки с формой отправки заявки
5.Особенности материалов , используемые в производстве
6. Выполненные проекты с формой отправки заявки
7. География поставок
8. О компании
9. Дилерам
10. схема работы
11. Завершающий блок про менеджеров
12. Подвал с контактами
Подробное ТЗ с текстами и подготовленные фотоматериалы пришлю выбранному исполнителю в личку.
Требования:
-Сделать все согласно ТЗ
- Красивое и аккуратное оформление, сайты – дизайн, который хотим видеть в будущем скину
- Все заголовки и кнопки сделать согласно юзабилити
- Быть на связи в Skype в рабочее время с 12:00 до 22:00
- По необходимости делать правки в сжатые сроки
- Срок выполнения к 1 ноябрю к 19.00 ч., со всеми правками
Результат: PSD-макет страницы для последующей вёрстки. Внутри PSD все элементы дизайна подписаны и разложены по папкам.
Оплата: 10000 рублей. Если успеваете предоставить макет со всеми правками к 30.10 к 19.00 доплачу за скорость 2,500 руб! Оплата на WMR, ЯД или карту Сбербанка. Оплата поэтапная.
Если хотите чтобы я ответила на Ваш отклик, приложите к вашему ответу 3-5 лэндингов, которые Вы разрабатывали. Для каждой пропишите стоимость и сроки разработки.
- Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $200
Требуется разработка дизайна single-page сайта для компании WavePoint. Подробное ТЗ в прикрепленном файле.Завершен7 лет назад
- $100
аналог: union-finance.ru с упрощением (без калькулятора, отзывов и поиска) бюджет 6000р оплата в рублях на киви, вм, сбер. указывайте сразу сроки и скайп есть тз в пейнте и есть лого, который я бы переделал на Просто слово Русфинанс, где ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, нужно создать страницу каталоги и страницу проекта для строительного сайта. ТЗ прикрепил. Интересует стоимость и сроки. Отвечу на вопросы.Завершен8 лет назад
Нужно переделать готовый лендинг (исходники psd, шрифты есть) - заменить текст и некоторые картинки/иконки. С вас ссылки на лендинги в портфолио. Подробное ТЗ - тем кто заинтересует.Завершен8 лет назад
- $48
См. ТЗ. Срок - 1 день.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $90
Необходим дизайн главной страницы сайта. Прототип прикреплен. Логотип есть, пожелания по дизайну вышлю после выбора исполнителя. От вас нужны сроки и стоимость (желательно в рублях, если в долларах то считаем по курсу 1$ = 50р) Если есть реализованные проекты ...Завершен8 лет назад
Необходимо сделать дизайн для почтовой рассылки. Весь текст для шаблона есть, понимание что там обязательно должно присутствовать тоже. Всю информацию предоставим. Цена вопроса - 500 руб. Оплата на wmr по приемке и завершении. На выходе нужен будет ...Завершен8 лет назад
Нужно создание дизайна сайта + качественная верстка (мобильная включительно). Тематика: игры онлайн, даю вводные данные на основе чего нужно сделать дизайн и сверстать.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт8 лет назад