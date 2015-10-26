Дизайн сайта, микрокредитование

аналог: union-finance.ru с упрощением (без калькулятора, отзывов и поиска)

бюджет 6000р

оплата в рублях на киви, вм, сбер.

указывайте сразу сроки и скайп

есть тз в пейнте и есть лого, который я бы переделал на Просто слово Русфинанс, где Р - знак рубля. Цвет оставим.

предоплата 1000р если старый акк и есть отзывы, 3000р после предварительного макета. остальное после сдачи. простите, но я устал давать 50% и слушать истории. время дороже денег…

приступить желательно 26 вечер- 27 обед.