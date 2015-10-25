Редизайн сайта.

Необходимо разработать дизайн (шаблон) правовой тематики пригодный для установки на движок форума phpBB. [b]ВНИМАНИЕ![/b] Нужен не просто дизайн, а [b]готовый для установки[/b] шаблон под phpBB! [i]Обязательная передача всех исключительных прав на дизайн (шаблон) и его компоненты.[/i]