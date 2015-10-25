Редизайн сайта.

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок155 просмотров
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Требуется редизайн сайта самописца. Необходимо сайт доработать, создать доп. рубрики, сделать мобильную версию сайта, улучшить админку.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
8 лет назад
donast02
50 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад