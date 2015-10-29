Сделать дизайн и верстку одностраничного сайта

Добрый день Нужен дизайнер который сможет нарисовать, практичный, красивый и удобный дизайн для страницы товара в интернет-магазине. Нарисовать кнопки, расположить правильно элементы, предоставить понятный макет для верстки. Я надеюсь найти человека понимающего в том как все должно ...
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Добрый день!
Нужно сделать.
1- Дизайн одностраничного сайта
2- Сверстать
3- Залить на хостинг
4-Настроить метрику и цели
Макет и тексты во вложение. Нужно сделать все красиво.
Страницу можно делать без CMS, просто на html+scc
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