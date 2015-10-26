Нарисовать страницу товара для интернет-магазина

Добрый день

Нужен дизайнер который сможет нарисовать, практичный, красивый и удобный дизайн для страницы товара в интернет-магазине. Нарисовать кнопки, расположить правильно элементы, предоставить понятный макет для верстки.

Я надеюсь найти человека понимающего в том как все должно быть организовано в интернет-магазине, понимающего, что такое пользовательский интерфейс, юзабилити. Способного рисовать не только красиво но и способного рисовать интерфейс с учетом интерактивности элементов.

Со своей стороны могу показать примеры тех существующий магазинов которые мне нравятся. Много требовать от вас не буду, но и мало тоже.