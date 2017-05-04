Создать дизайн интернет-магазина

Требуется полностью прорисовать внешний вид интернет-магазина товаров для дома (главная,

логотип, страница каталога, страница товара, шапка, подвал и т.д.). Есть ТЗ с

указанием необходимых элементов и с описанием того как эти элементы должны

располагаться, в какой цветовой гамме выполнены и на каких сайтах можно

посмотреть примерный вариант реализации. Фактически дизайн сайта предполагается

собрать из существующих решений примерно 10 других сайтов. Дизайн должен быть

на уровне современных иностранных сайтов и лучших российских. Просьба присылать

предложения с ценами и образцами выполненных ранее работ. Со своей стороны

гарантируем быстрое согласование всех вопросов в процессе исполнения и быструю

оплату.