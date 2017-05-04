Создать дизайн интернет-магазина

Дизайн сайтовЗавершен41 заявка311 просмотров
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Требуется полностью прорисовать внешний вид интернет-магазина товаров для дома (главная,

логотип, страница каталога, страница товара, шапка, подвал и т.д.). Есть ТЗ с

указанием необходимых элементов и с описанием того как эти элементы должны

располагаться, в какой цветовой гамме выполнены и на каких сайтах можно

посмотреть примерный вариант реализации. Фактически дизайн сайта предполагается

собрать из существующих решений примерно 10 других сайтов. Дизайн должен быть

на уровне современных иностранных сайтов и лучших российских. Просьба присылать

предложения с ценами и образцами выполненных ранее работ. Со своей стороны

гарантируем быстрое согласование всех вопросов в процессе исполнения и быструю

оплату. 

8 лет назад
NIK-aleks
Алексей 
52 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Demosfen85_del
Россия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
8 лет назад
$300
15 дней
Все получилось быстро, разумно, красиво. Рекомендую
Удачный проект, был сделан очень качественный дизайн, внимание к деталям. Было интересно работать над проектом и не хотелось завершать) Отличный заказчик.
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