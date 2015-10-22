Требуется дизайн лендинга , натяжные потолки

Создать главную страницу для сайта fnow.ru Создание страницы не с нуля, отталкиваясь от того что есть сейчас на сайте. Сайт, находится на cms joomla и используются формы обратной связи jotform Сроки по проекту от 5 до ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайн лендинга , тех задание вышлю кандидатам.
Руководствоваться примечаниями в мокапе
Тематика сайта – натяжные потолки
Цветовая гамма – мягкие цвета и тона
Изображения выбирать в соответствии с тематикой сайта
Кнопки должны выглядеть, как кнопки, поля ввода как поля ввода.
Пиктограммы подбирать согласно описанию пунктов.
простой понятный дизайн. Без отвлекающих элементов.
Сроки 2 дня. Бонусы за соблюдение сроков и ТЗ
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