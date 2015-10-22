Требуется дизайн лендинга , натяжные потолки

$40
Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок214 просмотров
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Требуется дизайн лендинга , тех задание вышлю кандидатам. 

Руководствоваться примечаниями в мокапе 

Тематика сайта – натяжные потолки 

Цветовая гамма – мягкие цвета и тона  

Изображения выбирать в соответствии с тематикой сайта 

Кнопки должны выглядеть, как кнопки, поля ввода как поля ввода. 

Пиктограммы подбирать согласно описанию пунктов. 

простой понятный дизайн. Без отвлекающих элементов. 

Сроки 2 дня. Бонусы за соблюдение сроков и ТЗ  

Дизайн лендинга
8 лет назад
georg11
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад