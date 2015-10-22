Сделать дизайн одной страницы

$40
Дизайн сайтовЗакрыт34 заявки283 просмотра
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Сделать дизайн только ОДНОЙ страницы. Она в прикрепленном файле

Сайт посвящен искусственным растениям

Заказ сделаю у 2 человек, тот который понравится больше отрисует весь сайт.

Цена за одну страницу 2500Руб

8 лет назад
shikonin
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад