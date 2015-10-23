Прорисовка и размещение заглушки для сайта

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры!

Нам нужна заглушка для сайта!

Переформулируем задачу.

Заглушка нужна прорисованная линиями на белом фоне синими линиями средней толщины. С возможностью оставить свои контактные данные - email, имя, телефон. То есть должна получится плоская стильная картинка, красиво отрисованная с того, что мы предлагаем. Плавными линиями.

Я попытался изобразить на бумаге то, что мы хотим видеть.

На фото изображен редуктор, баллон, логотип, поле для ввода данных (условно). Маленький баллон можно, наверное, не рисовать.

Прикрепляю наши логотипы, изображение редуктора (для представления, что такое вообще нарисовано от руки).

Далее эту страницу требуется разместить на сайте www.voessen.ru

Это стартап, поэтому бюджет ограничен, извините. Планируется потратить $30.

Нормальный бюджет мы выделим на сайт где-то через месяц.