Прорисовка и размещение заглушки для сайта

Создать главную страницу для сайта fnow.ru Создание страницы не с нуля, отталкиваясь от того что есть сейчас на сайте. Сайт, находится на cms joomla и используются формы обратной связи jotform Сроки по проекту от 5 до ...
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Здравствуйте, уважаемые дизайнеры!
Нам нужна заглушка для сайта!
Переформулируем задачу.
Заглушка нужна прорисованная линиями на белом фоне синими линиями средней толщины. С возможностью оставить свои контактные данные - email, имя, телефон. То есть должна получится плоская стильная картинка, красиво отрисованная с того, что мы предлагаем. Плавными линиями.
Я попытался изобразить на бумаге то, что мы хотим видеть.
На фото изображен редуктор, баллон, логотип, поле для ввода данных (условно). Маленький баллон можно, наверное, не рисовать.
Прикрепляю наши логотипы, изображение редуктора (для представления, что такое вообще нарисовано от руки).
Далее эту страницу требуется разместить на сайте www.voessen.ru
Это стартап, поэтому бюджет ограничен, извините. Планируется потратить $30.
Нормальный бюджет мы выделим на сайт где-то через месяц.
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