Дизайн лендинга 8-9 экранов

Дизайн сайтовЗавершен37 заявок265 просмотров
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Детская грудничковая няшная тематика.

Есть подробный прототип.

Дизайн лендинга
8 лет назад
Transfer72
Елена 
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Leloo
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$90
5 дней
Елена - молодец! Хорошие идеи и необычные решения. Работает - до победного (в отношении правок). Для меня это очень важно.
Елена очень хороший заказчик, предоставила детальный moqups, знает чего хочет, с оплатой все в порядке. Желаю развития вашему проекту!