Здравствуйте! нужно разработать дизайн сайта по готовому прототипу. Техническое задание и прототип приложены в архиве. прототип можно открыть программой axure. Предпочтения отдаю исполнителям с опытом разработки веб-дизайна нестандартного типа! Разработчиков шаблонных лендингов просьба не беспокоить!
Обновить главную на сайте (Дизайн и верстка) сайт на joomla
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Создать главную страницу для сайта fnow.ru Создание страницы не с нуля, отталкиваясь от того что есть сейчас на сайте. Сайт, находится на cms joomla и используются формы обратной связи jotform
Сроки по проекту от 5 до 12 дней. Работаем через безопасную сделку.
Краткий перечень блоков на сайте с которыми нужно будет работать:
1. Блок, где располагается слоган и открытая форма
2. Блоки «основные возможности» и «особенности»
3. Блоки "Кейсы, клиенты, призыв посчитать экономию"
4. Блоки «Ценообразование» и призыв «Рассчитать цену»
5. Блок выгоды
6. Блок как мы работаем
7. Блок «отзывы»
8. Блок-призыв «получить рекомендацию»
9. Блок «Техническая информация»
10. Блок «Функционал»
11. Блок «Получить стартовую версию»
Полный список требований к тз можно почитать в прикрепленном файле.
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