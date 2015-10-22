Обновить главную на сайте (Дизайн и верстка) сайт на joomla

Создать главную страницу для сайта fnow.ru Создание страницы не с нуля, отталкиваясь от того что есть сейчас на сайте. Сайт, находится на cms joomla и используются формы обратной связи jotform

Сроки по проекту от 5 до 12 дней. Работаем через безопасную сделку.

Краткий перечень блоков на сайте с которыми нужно будет работать:

1. Блок, где располагается слоган и открытая форма

2. Блоки «основные возможности» и «особенности»

3. Блоки "Кейсы, клиенты, призыв посчитать экономию"

4. Блоки «Ценообразование» и призыв «Рассчитать цену»

5. Блок выгоды

6. Блок как мы работаем

7. Блок «отзывы»

8. Блок-призыв «получить рекомендацию»

9. Блок «Техническая информация»

10. Блок «Функционал»

11. Блок «Получить стартовую версию»

Полный список требований к тз можно почитать в прикрепленном файле.