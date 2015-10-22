Дизайн простого лендинга по прототипу, фирменному стилю

Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок145 просмотров
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Графический дизайн лендинга по готовому прототипу (без анимации, других эффектов). Есть фирменный стиль + дизайн буклета по "мотивам" которого, нужно создать лендинг. Есть изображения (фото), которые можно использовать. Необходимо создать несколько схем и иконок (инфографика). 

Работа срочная. 

8 лет назад
fastprint
Алексей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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