Дизайн и возможно вёрстка сайта

$10
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок276 просмотров
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Необходимо сделать дизайн простого сайта и желательно вёрстку тоже. Примерное содержание в прикреплённом файле.

Верстка сайта
8 лет назад
Alexander_Fr
43 годаГермания
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Ladytasha
Наталья 
51 годУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Милая в общении с заказчиком женщина, очень хороший специалист, имеет интуитивное видение готового продукта. Результатом сотрудничества остался более, чем доволен. Будем продолжать сотрудничество. Рекоммендую!
Понятная постановка задачи, моментальная оплата. Рекомендую Александра как порядочного, вежливого и позитивного заказчика. Буду рада еще сотрудничать.