Дизайн и возможно вёрстка сайта

Нужно нарисовать и сверстать 2 LP с формами и таймером. Предложения и свои работы указывайте в заявке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн простого сайта и желательно вёрстку тоже. Примерное содержание в прикреплённом файле.
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