День добрый.

Требуется отрисовать дизайн сайта знакомств, функционал стандартный:

1. Страница с фильтром для поиска анкет

2. Страница вывода списка найденных анкет

3. Профиль пользователя

4. Страница переписки, мессенджер

5. Страница с текстовой информацией

Для каждого варианта должна быть так же и адаптивная версия под планшеты-телефоны.

Все на усмотрение исполнителя, каких-либо особых пожеланий нет.

Обязательно сразу указывайте цены и сроки.