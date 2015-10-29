Дизайн сайта знакомств

Дизайн сайтовЗавершен20 заявок201 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

День добрый. 

Требуется отрисовать дизайн сайта знакомств, функционал стандартный: 

1. Страница с фильтром для поиска анкет

2. Страница вывода списка найденных анкет

3. Профиль пользователя

4. Страница переписки, мессенджер

5. Страница с текстовой информацией

Для каждого варианта должна быть так же и адаптивная версия под планшеты-телефоны. 

Все на усмотрение исполнителя, каких-либо особых пожеланий нет.

Обязательно сразу указывайте цены и сроки. 

Дизайн сайта
8 лет назад
DerParol
Иван 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
stavexpert
Анжелика 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$150
3 дня
Сделано было все в срок. Качественно, с реакцией на мои поправки. Общались по емайлу - моментальные ответы на мои письма. В настоящее время продолжаем работать по другим другим проектам напрямую.
Было очень приятно работать с Иваном) Замечательный заказчик!