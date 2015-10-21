Добавить немного красок на сайт.

Нужно освежить дизайн сайта на Wordpress.

Особо много делать не нужно, добавить красивый фон и не много покрасивей шапку сделать.

Сайт интернет магазин. Кто разбирается в этом, оставьте контакты, свяжусь с подробностями.

(Вместе с установкой).