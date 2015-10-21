Добавить немного красок на сайт.

Всем привет! Ищем крутого дизайнера на 1 проект, который может делать современные сайты, адаптивный дизайн и пр. Покажите примеры трех лучших последних работ, сроки исполнения, средние стоимости "под ключ" дизайна
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно освежить дизайн сайта на Wordpress.
Особо много делать не нужно, добавить красивый фон и не много покрасивей шапку сделать.
Сайт интернет магазин. Кто разбирается в этом, оставьте контакты, свяжусь с подробностями.
(Вместе с установкой).
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