Дизайн и верстка сайта

На внутренних страницах сайта пустовато смотрится текст, чего-то не хватает – [url=http://goo.gl/rhcCRc]goo.gl/rhcCRc[/url] Необходимо добавить какие-то элементы, по другому показать текст с заголовками, чтобы у него был именно аккуратный дизайн, а не так как сейчас. Я говорю именно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайн и верстка одностраничника, 2 экрана, Простой и без заморочек, с простановкой метрики от Яндекса и Гугл - макет вышлю кандидатам
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сделать новую шапку для les.tsybulkin.ru + найти новый фон. Шапка нужна в 3х размерах: – когда размер окна 1024 пикселя, – когда размер окна 768 пикселей, – когда размер окна ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт8 лет назад
Надо сделать главную страницу и 8 внутренних страниц (новости, расписание занятий, блог новостей, список новостей, страница новости, фотогалерея, страница преподавателей, ГТО). Адаптивный дизайн. Сайт будет делаться на Joomla. Мы даём логотип, адрес работающего старого сайта, фото и ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется дизайнер и-мейл писем! Тема жидкая резина для авто. Копирайтер уже все написал, ТЗ отправлю позже - иполнителю Есть ли какая-то фиксированная цена за письмо? и срок изготовления(отрисовки)? если есть верстальщик-партнер, то напишите об этом в отклике.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $8
Необходимо изменить шапку и подвал сайта [url=http://p-izmerenie.ru/]http://p-izmerenie.ru/[/url] Шапка [url=http://p-izmerenie.ru/templates/bitemplate/images/header.jpg]http://p-izmerenie.ru/templates/bitemplate/images/header.jpg[/url] Подвал [url=http://p-izmerenie.ru/templates/bitemplate/images/footer.jpg]http://p-izmerenie.ru/templates/bitemplate/images/footer.jpg[/url] Пожелания: Хотим видеть на главной странице здание школы, детей с книжками с рюкзаками, чтобы было понятно, что это школьники.Завершен8 лет назад
Мне прислали файл в Корале, но я его открыть не могу, нужно пересохранить его в ЖПГ, пишите цену и скайп. https://cloud.mail.ru/public/Kh3F/KcHAr84vZДизайн сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Требуется сделать редизайн одной страницы (шаблон категорий) для женского онлайн-журнала. Предпочтение отдавать “плоскому” стилю Flat и сеточному выводу постов, должен получиться современный и приятный дизайн. [list][*]Ширина шаблона: 986px [*]Адаптивность - Twitter Bootstrap [*]Формат на выходе - PSD-макет ...Завершен8 лет назад
Приветствую! Есть наброски в корле с текстами. Необходимо вывести в один общий стиль. Подготовить файл для интернета. Сроки, сумма. Спасибо, удачи!Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $60
Необходимо отрисовать уже готовый макет на финансовую тематику. 10 экранов. Макет в PDF + все тексты в word. Ищу исполнителя, который уже работал с финансовой тематикой (строго!). Верстку, разработку не предлагать. Спасибо за понимание) АнастасияЗавершен8 лет назад
- $20
Требуется сделать дизайн сайта. Дизайн кнопок,оформление самих страниц подачи заявок, и формы заявки. Скину сайты на которые стоит ориентироватьсяДизайн сайтов12 заявокЗакрыт8 лет назад