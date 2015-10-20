Дизайн и верстка сайта

На внутренних страницах сайта пустовато смотрится текст, чего-то не хватает – [url=http://goo.gl/rhcCRc]goo.gl/rhcCRc[/url] Необходимо добавить какие-то элементы, по другому показать текст с заголовками, чтобы у него был именно аккуратный дизайн, а не так как сейчас. Я говорю именно ...