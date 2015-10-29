Нарисовать дизайн лендинга

$60
Дизайн сайтовЗавершен24 заявки232 просмотра
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Необходимо отрисовать уже готовый макет на финансовую тематику. 10 экранов. Макет в PDF + все тексты в word.

Ищу исполнителя, который уже работал с финансовой тематикой (строго!).

Верстку, разработку не предлагать.

Спасибо за понимание)

Анастасия

Дизайн лендинга
8 лет назад
Anastarsia
40 летЧехия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Worze
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад
$60
3 дня
Настоящий дизайнер - с чувством цвета, чувством стиля и с ощущением прекрасного. Получила лендинг гораздо красивее, чем рассчитывала. Предложеный дизайн потребовал 1 правку по дизайну - сделали текст чуть ярче на цветном поле. Все остальное - выше всяких похвал. Чуть не уложились в сроки, но списываю на то, что после постановки задачи ещё и логотип Евгению пришлось разрабатывать. Мои мутные объяснения как он должен выглядеть были превращены в красивый логотип. Спасибо Евгений !
Прекрасный заказчик, вся необходимая информация была предоставлена в лучшем виде, даже уточнять ничего не пришлось. Проект был сдан максимально быстро, оплата была незамедлительной. Отличный пример толкового заказчика!
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