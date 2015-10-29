Нарисовать дизайн лендинга

Настоящий дизайнер - с чувством цвета, чувством стиля и с ощущением прекрасного. Получила лендинг гораздо красивее, чем рассчитывала. Предложеный дизайн потребовал 1 правку по дизайну - сделали текст чуть ярче на цветном поле. Все остальное - выше всяких похвал. Чуть не уложились в сроки, но списываю на то, что после постановки задачи ещё и логотип Евгению пришлось разрабатывать. Мои мутные объяснения как он должен выглядеть были превращены в красивый логотип. Спасибо Евгений !