Дизайн системы блогов по тематике шоппинг

Только положительные впечатления от работы. Евгений действительно профессиональный дизайнер с отличным чувством цвета и вкусом. Профессионализм - это и отличные макеты, и четкое понимание задач, и нормальный деловой подход, и отсутствие подводных камней и неприятных неожиданностей. Спасибо за плодотворное и приятное сотрудничество!