Дизайн системы блогов по тематике шоппинг

Дизайн интернет магазина, шаблонный дизайн не интересует! Оплата после работы, рисуем,оплата,передача исходников. Подробное тз приложил. Сегодня к вечеру нужен сырой макет главной или шапка на утверждение.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн работающей системы блогов (социальной сети), посвященной шоппингу. Необходимо создать макеты основных страниц (15 штук), плюс их мобильную версию. Вся структура сайта, основные пожелания к изменениям, список страниц в тз.
Рассматриваю только заявки с портфолио.
Цена вопроса и условия: 13000 рублей. Оплата по факту или СБС. Также можно заключить бумажный договор (только для кандидатов из РФ)
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