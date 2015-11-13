Дизайн системы блогов по тематике шоппинг

$200
Дизайн сайтовЗавершен17 заявок233 просмотра
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Нужен дизайн работающей системы блогов (социальной сети), посвященной шоппингу.  Необходимо создать макеты основных страниц (15 штук), плюс их мобильную версию. Вся структура сайта, основные пожелания к изменениям, список страниц  в тз.

Рассматриваю только заявки с портфолио.

Цена вопроса и условия: 13000 рублей. Оплата по факту или СБС. Также можно заключить бумажный договор (только для кандидатов из РФ)

8 лет назад
shoppi
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Worze
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад
$200
3 дня
Только положительные впечатления от работы. Евгений действительно профессиональный дизайнер с отличным чувством цвета и вкусом. Профессионализм - это и отличные макеты, и четкое понимание задач, и нормальный деловой подход, и отсутствие подводных камней и неприятных неожиданностей. Спасибо за плодотворное и приятное сотрудничество!
Татьяна предоставила максимально детальное и понятное ТЗ, результат - качественно выполненный проект с минимальными правками в сжатые сроки. Однозначно рекомендую и рассчитываю на дальнейшее сотрудничество!