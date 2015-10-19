Дизайн и разработка заглушки на время постройки сайта

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры и программисты!

Недавно с помощью Вас мы разработали логотип и остались очень довольны количеством и качеством Ваших предложений!

Теперь перед нами стоит задача №2 - нарисовать в фирменном стиле и разместить на сайте www.voessen.ru парковочную страницу-заглушку, которая будет там висеть, пока мы сформулируем и завершим задачу №3 - разработку корпоративного сайта. Можете предлагать нам свои услуги в личных сообщениях.

И так, суть.

Необходимо разработать страницу-закглушку с возможностью подписаться на обновления сайта и ссылками на нас в социальных сетях. Если есть идеи как сделать заглушку оригинальнее - мы открыты для предложений)

У нас нет в этом большого опыта, поэтому формулируем, как можем. Задавайте вопросы, корректируйте нас.

Это всё еще стартап, поэтому бюджет находится в некоторых рамках. Предлагайте.

Вот, как мы себе это видим. Посмотрите приложенные файлы. Мы нарисовали)) Логотипы и прочие картинки приложили.

Редукуктор, баллон и вся графика - прорисована как бы тонкими или средними линиями (голубыми линиями на синем, синими на белом, или как-нибудь еще) условно изображая это все дело. Страница в корпоративных цветах.

С аналогами продукции, для представления, можете ознакомиться здесь: http://www.gcegroup.com/en/high-purity

Нам нравится, как сделан сайт у наших партнеров: www.voestalpine.com

Страница может быть не только статичной, но может быть какой-то "живой" (извините за терминологию), если это возможно реализовать. В общем, ждем Ваших предложений!