Дизайн и разработка заглушки на время постройки сайта

Ищем веб дизайнера для создания сайта. Тематика сайта – Автомобили. CMS – Wordpress. Предпочтение дизайнерам из Киева. Обязательно наличие портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые дизайнеры и программисты!
Недавно с помощью Вас мы разработали логотип и остались очень довольны количеством и качеством Ваших предложений!
Теперь перед нами стоит задача №2 - нарисовать в фирменном стиле и разместить на сайте www.voessen.ru парковочную страницу-заглушку, которая будет там висеть, пока мы сформулируем и завершим задачу №3 - разработку корпоративного сайта. Можете предлагать нам свои услуги в личных сообщениях.
И так, суть.
Необходимо разработать страницу-закглушку с возможностью подписаться на обновления сайта и ссылками на нас в социальных сетях. Если есть идеи как сделать заглушку оригинальнее - мы открыты для предложений)
У нас нет в этом большого опыта, поэтому формулируем, как можем. Задавайте вопросы, корректируйте нас.
Это всё еще стартап, поэтому бюджет находится в некоторых рамках. Предлагайте.
Вот, как мы себе это видим. Посмотрите приложенные файлы. Мы нарисовали)) Логотипы и прочие картинки приложили.
Редукуктор, баллон и вся графика - прорисована как бы тонкими или средними линиями (голубыми линиями на синем, синими на белом, или как-нибудь еще) условно изображая это все дело. Страница в корпоративных цветах.
С аналогами продукции, для представления, можете ознакомиться здесь: http://www.gcegroup.com/en/high-purity
Нам нравится, как сделан сайт у наших партнеров: www.voestalpine.com
Страница может быть не только статичной, но может быть какой-то "живой" (извините за терминологию), если это возможно реализовать. В общем, ждем Ваших предложений!
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