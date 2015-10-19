Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт21 заявка323 просмотра
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Дизайн интернет магазина, шаблонный дизайн не интересует! Оплата после работы, рисуем,оплата,передача исходников.

Подробное тз приложил. Сегодня к вечеру нужен сырой макет главной или шапка на утверждение.

Дизайн сайта
8 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)