Здравствуйте, уважаемые дизайнеры и программисты! Недавно с помощью Вас мы разработали логотип и остались очень довольны количеством и качеством Ваших предложений! Теперь перед нами стоит задача №2 - нарисовать в фирменном стиле и разместить на сайте www.voessen.ru ...
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Требуется разработка дизайна для сайта фирмы, торгующей спецтехникой.
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