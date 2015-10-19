Внести изменения в дизайн

$20
Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок206 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сделать дизайн сайта.

Дизайн кнопок,оформление самих страниц подачи заявок, и формы заявки.

Скину сайты на которые стоит ориентироваться

8 лет назад
scach
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад