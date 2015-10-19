Внести изменения в дизайн

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры и программисты! Недавно с помощью Вас мы разработали логотип и остались очень довольны количеством и качеством Ваших предложений! Теперь перед нами стоит задача №2 - нарисовать в фирменном стиле и разместить на сайте www.voessen.ru ...