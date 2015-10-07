scach

Сергей scach

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$125
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Leming
45 лет
20 лет в сервисе
Был
4 года назад
$125
10 баллов
9 лет назад
Необходимо сделать дизайн
Отличный заказчик! С удовольствием буду сотрудничать!
Мне понравилось работать с Всеволодом, дизайн был выполнен в короткие сроки и качественно, учитывались все пожелания в процессе разработки дизайна, остался доволен работой, в будущем буду обращаться только к нему. P.S. Добросовестный исполнитель. Рекомендую!
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