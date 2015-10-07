Необходимо сделать дизайн для сайта рассады, подробности и ТЗ в скайпе.
- $125Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Необходимо разработать дизайн сайта, ознакомиться с брифом можно во вложении. Готов работать по безопасной сделке.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт9 лет назад
- $75
1. Нужно сделать автоматический вывод фотографий по геолакациям с инстаграма. тоесть, когда ставишь геолакацию к примеру ул. Ленина д.1 что бы все фотографии подгружались на сайт, в определенную категорию 2. (в админке должна ...Закрыт9 лет назад
- $65
Требуется создать сайт для кальяной. Примеры сайтов скину при личном общении. У кого есть готовые варианты или шаблоны – скидывайте,обсудим :) Готов работать по БС. Предоплата не устраивает.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Требуется: - поправить форму заявки (сейчас заявка – оплата – заявка на почту) нужно (заявка – заявка на почту) - на главной странице сделать вот такие вкладки prntscr.com/8vze2y (разбить текст по ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Требуется сделать дизайн сайта. Дизайн кнопок,оформление самих страниц подачи заявок, и формы заявки. Скину сайты на которые стоит ориентироватьсяДизайн сайтов12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Есть сайт на WordPress,к нему требуется добавить форму заказа услуги (с вводом имени,фамилии,и еще некоторых полей которые будут приходить на почту после оплаты)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо сделать сайт с формой заказа услуг. Пример как должна выглядить главная страница prntscr.com/8niwqh Сделать станицы запроса подачи заявок с сайта (их около 7 штук) Подробные текст ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
-необходимо изменить главную страницу (изменить немного структуру, добавить кнопки) вот та к она должна выглядеть prntscr.com/8niwqh -сделать станицы запроса подачи заявок с сайта (их 7 штук) Подробные текст страниц и формы для полей вышлю ...Закрыт10 лет назад
- $40
Есть уже готовый сайт, нужно сделать новый по его подобию с улучшенным дизайном и добавлением форм заявок. В общем нужен новый сайт онлайн реестра, наподобие https://rosreestr.ru/, форма заказа наподобие http://www.егрп.рф/egrp/zakaz_egrp.htmlЗакрыт10 лет назад
- $50
Регион Россия,10-15 запросов,сайт молодой.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Нужно создать простой сайт компании с каталогом.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт10 лет назад