Серийный дизайнер, фотограф-рецидивист
Web-дизайн:
- лендинги;
- сайты-визитки
- представительства;
- промо-сайты;
- баннеры и т.д.
- HTML/CSS верстка.
Социальные сети:
- аватары;
- шапки;
- оформление постов;
- меню;
- баннеры
CID Design (Сorporate IDentity):
- разработка логотипов;
- дизайн аттрибутики(визитки, наклейки);
- дизайн деловой документации;
Портфолио
- ABC-Plast240 просмотров
- Masha Cake193 просмотра
- Swan Type185 просмотров
- Индустриал157 просмотров
- АвтоХимЛидер130 просмотров
- Alco wiki159 просмотров
- Лендинг hauster119 просмотров
- Design studio landing146 просмотров
- Лендинг Электро-мобили130 просмотров
- Лендинг Alco Wiki140 просмотров
- Лендинг Burger-Studio128 просмотров
- Сайт для платежного сервиса в Эквадоре143 просмотра
Отзывы заказчиков
$125
10 баллов
8 лет назад
Мне понравилось работать с Всеволодом, дизайн был выполнен в короткие сроки и качественно, учитывались все пожелания в процессе разработки дизайна, остался доволен работой, в будущем буду обращаться только к нему. P.S. Добросовестный исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! С удовольствием буду сотрудничать!
Дизайн сайтов
1 отзыв
$35/час
от $35от 3 часов
#749
Баннеры
нет отзывов
$35/час
от $35от 2 часов
#1252
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$35/час
от $35от 1 часа
#1517