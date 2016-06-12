Мне понравилось работать с Всеволодом, дизайн был выполнен в короткие сроки и качественно, учитывались все пожелания в процессе разработки дизайна, остался доволен работой, в будущем буду обращаться только к нему. P.S. Добросовестный исполнитель. Рекомендую!