Leming

Всеволод Leming

 
44 годаУкраина/Харьков
19 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Серийный дизайнер, фотограф-рецидивист

Web-дизайн:

- лендинги;

- сайты-визитки

- представительства;

- промо-сайты;

- баннеры и т.д.

- HTML/CSS верстка.

Социальные сети:

- аватары;

- шапки;

- оформление постов;

- меню;

- баннеры

CID Design (Сorporate IDentity):

- разработка логотипов;

- дизайн аттрибутики(визитки, наклейки);

- дизайн деловой документации;

Дизайн лендингаHTMLCSS
Портфолио
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Отзывы заказчиков
scach
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$125
10 баллов
8 лет назад
Необходимо сделать дизайн
Мне понравилось работать с Всеволодом, дизайн был выполнен в короткие сроки и качественно, учитывались все пожелания в процессе разработки дизайна, остался доволен работой, в будущем буду обращаться только к нему. P.S. Добросовестный исполнитель. Рекомендую!
Отличный заказчик! С удовольствием буду сотрудничать!
Ответный отзыв
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1 отзыв
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от $35от 3 часов
#749
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#1252
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#1517