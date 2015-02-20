Сделать сайт

Аналог сайта goo.gl/8CQ6M5 Внимательно прочитайте задание. Только для исполнителей имеющих примеры сайтов (портфолио) и хотя-бы несколько успешных завершенных проектов. Только через "безопасную сделку"! Срок: 10 рабочих дней с момента подписания договора по безопасной сделке заказчиком. Нужен сайт "аналог - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт для кальяной. Примеры сайтов скину при личном общении.
У кого есть готовые варианты или шаблоны – скидывайте,обсудим :)
Готов работать по БС. Предоплата не устраивает.
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