Сайт Wordpress на основе готов.шабл., с закрытой зоной (MemberLuxe)

Аналог сайта goo.gl/8CQ6M5

Внимательно прочитайте задание.

Только для исполнителей имеющих примеры сайтов (портфолио) и хотя-бы несколько успешных завершенных проектов.

Только через "безопасную сделку"!

Срок: 10 рабочих дней с момента подписания договора по безопасной сделке заказчиком.

Нужен сайт "аналог - под ключ".

- Заказчик предоставляет доступ к пустому пустому хостинг-аккаунту (ISP manager, php, mysql) с подключенным доменом

- Сайт на русском языке

- Заказчик не предоставляет никаких текстов

- Видеоролики исполнитель ставит "тестовые" - предполагается что видеоролики будут заказываться Заказчиком позднее, вне рамок этого заказа

- На основе готового шаблона themeforest "The7" (предоставляется Заказчиком), шаблон Eng - нужен RU перевод

- Нужна будет полная интеграция плагина member-luxe (предоставляется Заказчиком) для организации доступа к платным разделам и частям страниц (мембершип-зона), настройки платежных шлюзов не требуются

- Идея и дизайн главной страницы на основе примера функционала шаблона http://goo.gl/qWnOz7

- На главной странице: Карусель, графическое меню разделов каталога (как FEATURED PROJECTS в примере), отзывы, топ-авторы, рекомендуемые продукты (курсы), текст "кратко о нас", видео "кратко о нас", анонсы, кнопка "присоединиться", кнопка входа, кнопки соц.сервисов итд - полный список предложенный исполнителем согласовывается с Заказчиком

- На главной используются эффекты параллакса (есть в функционале шаблона)

- Полностью настроенный слайдер на главной страницы 6-7 пунктов: тексты, картинки, эффекты

- Список пунктов меню, структура сайта - исполнитель берет с целевого сайта (указан в начале)

- Верстка 2 страниц – описаний предоставленных Заказчиком продуктов-инфотоваров (примеры объема и содержания на целевом сайте)

Указывайте цену.

Предпочтения исполнителям с максимальным портфолио и минимальными количествами вопросов и суммой.