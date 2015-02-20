Добрый день! Нужно сделать копию сайта http://www.skinceuticals.com/ Полностью воспроизвести дизайн с предложенной мной структурой меню. Функции магазина - покупки, не нужны. Но нужен каталог товаров с функциями фильтров товаров по категориям и т.п. как на образце. Работу надо выполнить на CMS ...
Сайт Wordpress на основе готов.шабл., с закрытой зоной (MemberLuxe)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Аналог сайта goo.gl/8CQ6M5
Внимательно прочитайте задание.
Только для исполнителей имеющих примеры сайтов (портфолио) и хотя-бы несколько успешных завершенных проектов.
Только через "безопасную сделку"!
Срок: 10 рабочих дней с момента подписания договора по безопасной сделке заказчиком.
Нужен сайт "аналог - под ключ".
- Заказчик предоставляет доступ к пустому пустому хостинг-аккаунту (ISP manager, php, mysql) с подключенным доменом
- Сайт на русском языке
- Заказчик не предоставляет никаких текстов
- Видеоролики исполнитель ставит "тестовые" - предполагается что видеоролики будут заказываться Заказчиком позднее, вне рамок этого заказа
- На основе готового шаблона themeforest "The7" (предоставляется Заказчиком), шаблон Eng - нужен RU перевод
- Нужна будет полная интеграция плагина member-luxe (предоставляется Заказчиком) для организации доступа к платным разделам и частям страниц (мембершип-зона), настройки платежных шлюзов не требуются
- Идея и дизайн главной страницы на основе примера функционала шаблона http://goo.gl/qWnOz7
- На главной странице: Карусель, графическое меню разделов каталога (как FEATURED PROJECTS в примере), отзывы, топ-авторы, рекомендуемые продукты (курсы), текст "кратко о нас", видео "кратко о нас", анонсы, кнопка "присоединиться", кнопка входа, кнопки соц.сервисов итд - полный список предложенный исполнителем согласовывается с Заказчиком
- На главной используются эффекты параллакса (есть в функционале шаблона)
- Полностью настроенный слайдер на главной страницы 6-7 пунктов: тексты, картинки, эффекты
- Список пунктов меню, структура сайта - исполнитель берет с целевого сайта (указан в начале)
- Верстка 2 страниц – описаний предоставленных Заказчиком продуктов-инфотоваров (примеры объема и содержания на целевом сайте)
Указывайте цену.
Предпочтения исполнителям с максимальным портфолио и минимальными количествами вопросов и суммой.
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