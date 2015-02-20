Создать сайт визитку

Сайты «под ключ»Закрыт29 заявок250 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать сайт наподобии: http://www.francobe.com/#intro 

Для маркетолога-фрилансера, необходимо будет использовать 3 языка, русский, английский и французский, все переведем сами.

Дизайн ваш

8 лет назад
Mari1414
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка сайта для лазертаг клуба

    Нужно разработать несложный сайт, который бы объединял статистику для лазертаг (по сути похоже на пейнтбол) клуба по игрокам. Есть подробное ТЗ и прототип в Axure. Платформа и язык на ваш выбор. Дизайн и верстка будут, ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка проекта SaaS (B2C) "под ключ"

    $2000

    [b]Если в Вашем портфолио пока ещё НЕТ примеров реализации сложных и нестандартных проектов (социальные сети, SaaS, CRM и т.д.), но оно пестрит лишь корпоративными сайтами и интернет-магазинами, [u]такие заявки учитываться не будут[/u], так как самое ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать лендинг

    Привет!  Нужно сверстать лендинг на Wordpress. Главное требование: поддержка плагина Visual Composer + подключение wooCommerce. Тексты, картинки, векторы предоставлю. с Вас финальный дизайн и верстка, можно по шаблону.  Указывайте цену и время выполнения.

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать магазин по продаже VPN.

    Аналог cryptovpn_com/http://hideme-ru аккаунты которые продавать будут хранится в базе, их просто нужно выдавать  + принимать автооплату + дизайн простенький какойнить автооплата по  paymentwall язык : русский, англ.китайский + партенркая программа 20%

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка сайта по взаимодействию с платформой STEAM, написание бота.

    Разработка сайта по взаимодействию с платформой STEAM, написание бота. Обязательное!!! знание STEAM API, опыт работы со STEAM. Владение языками JS, PHP, Python. Знания в других игровых площадках приветствуется. Кандидаты, с наличием своей команды программистов, дизайнеров и верстальщиков, рассматриваются ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт на вордпресс

    $300

    Здравствуйте! Для компании занимающейся отделкой квартир/коттеджей необходимо создать сайт-статейник на вордпрессе и настроить его (установить все необходимые страницы, помочь перенести на хостинг). На сайте будут выкладываться многочисленные статьи околоремонтной тематики, с возможностью комментирования. [b]Срок: 7-10 дней.[/b] Из условно-сложного ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Персональный сайт юриста и корпоративного консультанта

    $150

    Необходимо сделать персональный сайт юриста и корпоративного консультанта, основное направление: оказание юридических услуг , корпоративный консалтинг   (потенциальные клиенты - малый и средний бизнес, физические лица), а также раздел упоминания в СМИ, блог.  Задачи я думаю ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать магазин на Prestashop с доработкой функционала

    Нужно развернуть сайт на Prestashop и доработать его функционал и дизайн по ТЗ. Техническое задание разместил здесь: [url=https://docs.google.com/document/d/1K4Yw102FInvNNRXQHnjrdIYdI_Wh8n4O207-UE8ivgU/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1K4Yw102FInvNNRXQHnjrdIYdI_Wh8n4O207-UE8ivgU/edit?usp=sharing[/url] Срок выполнения до 14 дней. Если есть вопросы по ТЗ, пишите в личных сообщениях, отвечу.

    Prestashop
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад